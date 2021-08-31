Талибы заявили, что США входили в Афганистан для расхищения природных ресурсов страны

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов находились на территории Афганистана с целью разграбления природных богатств исламской республики. Об этом заявил во вторник представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, выступая в Кабуле на мероприятии, которое было посвящено завершению вывода всех иностранных сил из страны.

"Главной целью пребывания США в Афганистане было создание мощной военной базы для проникновения в государства региона, а также для разграбления природных ресурсов нашей страны", - указал представитель радикалов, выступление которого транслировал местный телеканал Ariana News.

Помимо этого, Муджахид подчеркнул, что "иностранные инвесторы и помощники, которые, безусловно, будут привлекаться для восстановления Афганистана, не должны становиться новыми оккупантами".

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, подтвердил, что Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Как позднее отмечал Муджахид, полный вывод всех иностранных сил из Афганистана позволил стране "обрести полную независимость".