{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Талибы заявили, что США входили в Афганистан для расхищения природных ресурсов страны

Представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид надеется, что иностранные инвесторы и помощники, которые будут привлекаться для восстановления Афганистана, не станут новыми оккупантами

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов находились на территории Афганистана с целью разграбления природных богатств исламской республики. Об этом заявил во вторник представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, выступая в Кабуле на мероприятии, которое было посвящено завершению вывода всех иностранных сил из страны.

На эту тему
Медь, железо и редкие металлы. Как талибы распорядятся сокровищами Афганистана?
Медь, железо и редкие металлы.

"Главной целью пребывания США в Афганистане было создание мощной военной базы для проникновения в государства региона, а также для разграбления природных ресурсов нашей страны", - указал представитель радикалов, выступление которого транслировал местный телеканал Ariana News.

Помимо этого, Муджахид подчеркнул, что "иностранные инвесторы и помощники, которые, безусловно, будут привлекаться для восстановления Афганистана, не должны становиться новыми оккупантами".

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, подтвердил, что Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Как позднее отмечал Муджахид, полный вывод всех иностранных сил из Афганистана позволил стране "обрести полную независимость".

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Трамп призвал Байдена извиниться перед американцами за провал в Афганистане
Бывший президент США назвал позором ситуацию на авиабазе "Довер", где прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных
Читать полностью