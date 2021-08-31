В МИД Армении заявили, что Ереван вернул Баку всех военнопленных

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Армения выполнила свои обязательства по возвращению азербайджанских военнопленных и ждет аналогичных действий Баку. Об этом во вторник в Москве на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Армения давно уже выполнила свои обязательства по этому вопросу. По принципу "всех на всех" армянская сторона вернула Азербайджану всех азербайджанских военнопленных. Мы считаем, как уже министр Лавров сказал, Азербайджан также со своей стороны должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц не только во имя выполнения своих обязательств по положениям заявления от 9 ноября, но и чтобы создать атмосферу доверия", - отметил он.