Талибы надеются, что другие страны не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана

ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) надеется на то, что другие страны не станут вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Об этом заявил во вторник представитель радикалов, захвативших власть в стране, Забихулла Муджахид.

"Афганистан не будет угрозой для других стран, и мы бы не хотели видеть угрозу Афганистану со стороны иных государств, - сказал он. - Мы надеемся, что международное сообщество не будет вмешиваться в наши внутренние дела". Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

По словам Муджахида, "Исламский эмират [Афганистан]" [самоназвание радикалов] хочет хороших политических и экономических отношений с миром". "Мы бы хотели, чтобы все страны мира, включая США, признали нас", - отметил он.

В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американцы вывели свои войска из Афганистана. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, хозяин Белого дома Джо Байден объявил 14 апреля.