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Пресс-секретарь Зеленского анонсировал подписание ряда стратегических документов в США

Сергей Никифоров сообщил, что президент также представит план трансформации Украины

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украинская делегация в ходе визита президента страны Владимира Зеленского в США во вторник подпишет ряд стратегических документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

"В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA", - отметил он. Никифоров сообщил, что украинский лидер также представит план трансформации Украины и совместно с первой леди Еленой Зеленской представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

В соответствии с графиком главы военного ведомства США, во вторник Зеленский встретится в Вашингтоне с американским министром обороны Ллойдом Остином.

Как сообщила 29 августа пресс-служба Белого дома, встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября. Это первый официальный визит Зеленского в США, на его согласование ушло более двух лет.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичОстин, Ллойд
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