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Глава МИД Армении сообщил, что Ереван не ведет переговоры с Баку о перемирии

Арарат Мирзоян отметил, что Азербайджану стоит "сконцентрироваться на выполнении всех пунктов трехстороннего заявления" о прекращении военных действий

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Армения на данном этапе не ведет переговоры с Азербайджаном для заключения мирного договора и советует Баку сконцентрироваться на выполнении всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник в Москве на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Что касается предполагаемого мирного договора между Арменией и Азербайджана, на месте азербайджанских властей я бы сейчас сконцентрировался на выполнении уже достигнутых договоренностей в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. На данном этапе никакие переговоры по мирному договору не ведутся, если такие когда-либо начнутся, то обязательно должен быть [включен] вопрос статуса Нагорного Карабаха", - заявил он.

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