Трамп призвал Байдена извиниться перед американцами за провал в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в предстоящем во вторник выступлении о выводе войск из Афганистана должен извиниться перед согражданами за то, как это произошло. Об этом заявил телеканалу Fox Business бывший президент США Дональд Трамп.

"Он должен сказать: "Я извиняюсь". Он должен принести американцам извинения", - сказал Трамп.

Бывший президент США назвал позором ситуацию на авиабазе "Довер", где в воскресенье прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных. "Он стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой. Он должен извиниться за это", - добавил Трамп.

Во вторник ожидается выступление президента США Джо Байдена по Афганистану. Американский лидер подвергается серьезной критике как за само решение вывести войска, в результате чего контроль над страной перешел к "Талибану" (запрещенное в РФ движение), так и за то, каким образом происходил этот вывод. Ранее Байден неоднократно указывал, что будет еще много времени для поиска виновных в событиях в Афганистане, но сначала нужно довести эвакуацию до конца. Операция США по вывозу американцев и союзников из Кабула завершилась в понедельник.