Генсек НАТО считает, что Аэропорт Кабула должен быть открыт для гуманитарной помощи

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает важным сохранить аэропорт Кабула открытым для доставки гуманитарных грузов и эвакуации тех, кто желает покинуть Афганистан. Об этом он заявил в интервью агентству France-Presse, опубликованном во вторник.

"Важно сохранить аэропорт открытым, чтобы афганский народ мог получать гуманитарную помощь, а также чтобы мы могли обеспечить выезд из страны тех граждан, которые этого желают, но не смогли попасть на эвакуационные рейсы", - заявил он. Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что выступает за продолжение эвакуации людей, и пообещал, что про них "не забудут".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.