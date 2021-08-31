Трамп: США потеряли уважение на мировой арене в результате ухода из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты потеряли уважение мирового сообщества в результате вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил во вторник бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business .

"Они [страны] потеряли грандиозное уважение к нашей стране, это просто невообразимо", - сказал он, отметив, в частности, Китай и Евросоюз.

"Очень важно, что мы как весомый игрок [на мировой арене] были унижены, союзники не будут смотреть на нас так, как это было раньше", - добавил Трамп.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили над ним контроль. Афганский президент Ашраф Гани заявил о сложении полномочий и покинул страну, многие государства эвакуировали своих граждан, в том числе дипломатов. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свою 20-летнюю кампанию в этой стране. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских сил страна обрела полную независимость.