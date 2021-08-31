СМИ: десятки афганских детей были эвакуированы из страны без родителей

ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Не менее 69 афганских детей были эвакуированы за границу без родителей. Об этом во вторник сообщила газета Afghanistan Times со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Афганистане Эрве Людовика де Лиса.

По его словам, дети сейчас находятся в различных странах, где прилагаются усилия для обеспечения их безопасности и воссоединения с родителями. Де Лис также пояснил, что точное число эвакуированных афганских детей трудно определить.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.