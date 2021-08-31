СМИ: данные о 700 тыс. ковид-тестах французов оказались в открытом доступе

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Информация о результатах 700 тыс. тестов на коронавирус и персональные данные жителей Франции оказались в открытом доступе в сети из-за технического сбоя. Об этом сообщило во вторник агентство Mediapart.

Сбой произошел на сайте francetest.fr, выступавшем в роли посредника для сбора данных о тестах на коронавирус, сделанных в аптеках на территории страны, и их последующей передачи на официальную интернет-платформу SI-DEP. Информацию о пациентах, включая их контактные данные, результаты тестов, имя и дату рождения, можно было получить "в несколько кликов", скачав файл, хранившийся в открытом доступе на сайте, уточняет агентство. По его данным, уязвимость была устранена лишь в прошлую пятницу.

В свою очередь Agence France-Presse сообщило, что уже после устранения сбоя в воскресенье Главное управление здравоохранения Франции разослало аптекам циркуляр, в котором перечислило одобренные и совместимые с SI-DEP электронные сервисы для передачи и хранения медицинских данных, и francetest.fr в этом списке отсутствует.