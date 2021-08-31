Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин назначен первым замглавы МВД

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Евгений Енин, который в настоящее время занимает пост заместителя министра иностранных дел Украины, назначен первым замглавы МВД страны и приступит к исполнению своих обязанностей в новой должности с 7 сентября. Соответствующее распоряжение кабинета министров Украины опубликовано во вторник на сайте правительства.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в распоряжении. МВД Украины с 16 июля возглавляет экс-депутат Рады от президентской партии "Слуга народа" Денис Монастырский.

Евгений Енин - украинский дипломат, юрист. Он родился 19 ноября 1980 в городе Днепропетровск. С июля 1997 года по июнь 2002 года был курсантом Национальной академии Службы безопасности Украины. С 2005 поступил на дипломатическую службу, работал послом Украины в Молдавии, Италии. С 7 июня 2016 года по апрель 2020 года занимал должность заместителя генерального прокурора Украины. 15 апреля 2020 года кабинет министров назначил Енина заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а 21 мая того же года президент Владимир Зеленский назначил его представителем Украины по делам против России, которые рассматриваются в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву.