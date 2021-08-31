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МИД Болгарии выразил протест Северной Македонии в связи с осквернением госсимволики

В ведомстве также отметили своевременную публичную реакцию МИД Северной Македонии, которое резко осудило акт вандализма

СОФИЯ, 31 августа. /ТАСС/. МИД Болгарии во вторник вызвал временного управляющего посольством Северной Македонии Владимира Крыстецкого и вручил ему ноту протеста. Как говорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства, поводом для этого стал очередной акт осквернения болгарских национальных символов.

"В рамках проведенного разговора было заявлено, что 28 августа болгарской стороной было констатировано повреждение пилона и отстранение флага Республики Болгария, установленного перед офисом службы торгово-экономических вопросов генерального консульства Болгарии в [городе] Битола. Было выражено глубокое возмущение и подчеркнуто, что каждое действие, выражающее ненависть к другому государству или его гражданам, противоречит основным ценностям современных демократических обществ и мешает утверждению добрососедских отношений", - отмечается в сообщении.

МИД Болгарии также отметил "своевременную публичную реакцию Министерства иностранных дел Северной Македонии, которое резко осудило акт вандализма и приняло обязательства по расследованию инцидента и наказанию виновных".

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БолгарияСеверная Македония
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