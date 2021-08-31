Парламент Южной Осетии 1 сентября рассмотрит вопрос о недоверии правительству республики

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии в среду рассмотрит инициированный группой депутатов вопрос о вынесении вотума недоверия правительству республики, сообщил ТАСС во вторник вице-спикер законодательного органа страны Александр Плиев.

Четырнадцать депутатов парламента Южной Осетии ранее написали обращение на имя спикера Алана Тадтаева с инициативой о вынесении вотума недоверия правительству страны. Как ранее сообщал агентству Плиев, поводом для этого послужило то, что правительство отказывает депутатам в предоставлении актов проверки казначейства Российской Федерации.

"Парламент планирует рассмотреть вопрос о недоверии правительству завтра, 1 сентября. Это единственный вопрос, который вынесен на повестку", - сказал Плиев.

Ранее Плиев сообщал, что в течение нескольких месяцев сотрудники казначейства Российской Федерации находились в республике и проверяли министерства и ведомства, в том числе министертсво финансов, на предмет целевого расходования выделяемых республике российских финансовых средств. Он уточнял, что лично направлял письмо председателю правительства о предоставлении депутатам актов проверки, но получил отказ, "это и послужило последней каплей".