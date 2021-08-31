WP: итоги операции США по эвакуации из Кабула представляют собой моральную катастрофу

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Тот факт, что США не успели эвакуировать из Кабула тысячи сотрудничавших с ними афганцев и других оказавшихся в уязвимом положении жителей страны, является моральной катастрофой, вызванной тактическими и стратегическими ошибками американского президента Джо Байдена и его администрации. Такую оценку дала в опубликованной во вторник редакционной статье газета The Washington Post .

По мнению редакции издания, несмотря на то что военным США удалось эвакуировать из афганской столицы огромное число гражданских лиц, этого количества все равно недостаточно: тысячи афганцев так и не смогли попасть на эвакуационные рейсы, среди них были в том числе бывшие переводчики, работавшие на американских военных, и их семьи, сотрудники американских неправительственных организаций, а также активистки, занимавшиеся вопросами прав женщин.

"Это моральная катастрофа, вызванная не действиями военных или дипломатов в Кабуле, которые вели себя смело и профессионально перед лицом смертельной опасности, а ошибками, стратегическими и тактическими, господина Байдена и его администрации", - заключила газета.

Издание призвало американские власти предпринять все возможные усилия и использовать все имеющиеся рычаги давления на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) для того, чтобы добиться возможности для всех афганских беженцев покинуть страну.

Завершение кампании США в Афганистане

Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории (ее США начали в октябре 2001 года). После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер.

Все военнослужащие США ко вторнику покинули Афганистан. Боевики движения "Талибан" праздновали победу, стреляя в воздух на улицах Кабула. Представитель радикалов Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских сил страна обрела полную независимость.

Во вторник ожидается выступление Байдена, посвященное Афганистану. Американский лидер подвергается серьезной критике как за само решение вывести войска, в результате чего контроль над страной перешел к "Талибану", так и за то, каким образом происходил этот вывод. Ранее Байден неоднократно указывал, что будет еще много времени для поиска виновных в событиях в Афганистане, но сначала нужно довести эвакуацию до конца.