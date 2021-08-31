Талибы утверждают, что захватили три района и перевалы в Панджшере

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Аккаунт в Twitter Talib Times, позиционирующий себя как "официальный аккаунт "Исламского эмирата Афганистан" на английском языке", сообщил во вторник, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили три района афганской провинции Панджшер, где укрепились противники их режима.

"Силы исламского эмирата захватили три важных района и перевалы Панджшера, и мы скоро объявим о полной победе", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что в Панджшере происходят столкновения между талибами и силами сопротивления, а "сотни" талибов ранены и убиты. Представитель фронта сопротивления Али Майсам Назари отмечал, что талибы нарушили "джентльменское соглашение" и попытались атаковать Панджшер в понедельник. Сопротивлению удалось отразить нападение, талибы отступили в город Чарикар, административный центр провинции Парван.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.