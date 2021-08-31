Каким президентом для Эстонии станет Алар Карис

Директор Эстонского национального музея Алар Карис во вторник одержал победу на президентских выборах. Хотя Карис получил убедительную поддержку 72 депутатов 101-местного парламента, каким главой государства он станет, до сих пор непонятно.

Образование с эстонским уклоном

Выдвижение Алара Кариса в качестве кандидата в президенты от правящей коалиции за две недели до выборов застало местных наблюдателей врасплох. Директор Эстонского национального музея в разные годы занимал различные высокопоставленные должности, в том числе был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета, работал государственным контролером, однако с миром политики практически не пересекался.

В своих предвыборных интервью Карис подчеркивал значимость хорошего образования. "Я думаю, что мы могли бы стремиться быть страной с самым образованным народом в мире", - сказал он телеканалу ETV вскоре после выдвижения в качестве кандидата.

Он допустил, что школа в Эстонии может существовать и на русском языке. "Такие школы, конечно, могут быть, но общее образование у нас должно быть на эстонском языке, - говорил Карис. - У нас проблема в том, что у нас нет соответствующих учителей. Это очень медленный процесс, это не так, что мы устанавливаем крайний срок, и все (переход на эстонский язык - прим. ТАСС) происходит. И я бы начал с детских садов, скажем, с воспитателей детских садов, потому что тогда дети приобретают язык, а не учат его".

При этом Карис заявил, что эстонский язык необходим для того, чтобы "достигать здесь успеха и преуспевать в жизни". Однако сразу после избрания Алар Карис подчеркнул, что с русскоязычными жителями страны постарается говорить на их родном языке.

Взгляд на отношения с Россией

Отношения Эстонии и России Карис считает "сложными", но готов их развивать и даже приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным, если на то будет "очень четкая причина".

"Я думаю, что важны любые отношения, - добавил он. - Если это даст результат, то нужно идти [на диалог]. И давайте не будем забывать, что даже во время войн проходили встречи и решались дипломатические вопросы".

Карис также отмечает успех совместных культурных проектов.

"У нас очень хорошая выставка с Российским национальным этнографическим музеем из Санкт-Петербурга, и у нас очень хорошие отношения, - сказал он. - Эта выставка приехала сюда, и она сейчас демонстрируется. Редкие рисунки и фотографии из Российского этнографического музея. Я установил в выставочном зале Эстонского национального музея русского медведя с золотой рыбкой из Новой Третьяковки, так что можно общаться на разных уровнях в рамках культурной дипломатии. Ее не следует недооценивать".

Неожиданный выбор

Политические взгляды Кариса обсуждались в Эстонии в последние недели перед выборами ничуть не меньше, чем формат этих выборов, который позволяет в самый последний момент выдвинуть малоизвестного и не имеющего политического опыта претендента. Голосование проходит в парламенте, где кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов, что создает благодатную почву для различных политических интриг.

Еще в начале года эстонские комментаторы прогнозировали, что основным кандидатом в президенты на нынешних выборах станет лидер отстаивающей интересы русскоязычных избирателей Центристской партии, спикер парламента Юри Ратас. Якобы об этом центристы негласно договорились с Партией реформ, когда формировали с ними в начале года нынешнее правительство.

Однако Ратас свою кандидатуру так и не выдвинул: в местных СМИ появилась информация о том, как в бытность премьером Ратас тратил бюджетные деньги на дорогие ужины с другими министрами своего кабмина.

Действующий президент Керсти Кальюлайд хотела выдвигаться на второй срок и, согласно опросам, была самым популярным в народе кандидатом, но ее кандидатуру центристы поддерживать отказались в силу старых противоречий. Президент Академии наук Тармо Соомере, кандидатуру которого в конце концов согласовала коалиция, не смог получить поддержку лидеров остальных парламентских фракций и также решил не бороться за пост главы государства.

К первому туру выборов 30 августа единственным кандидатом неожиданно оказался Алар Карис - ни один их его потенциальных соперников так и не был зарегистрирован для участия в выборах. Бывший лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме даже сравнил эстонское голосование с "Северной Кореей", назвав немыслимыми безальтернативные выборы в стране не советского типа.

Отдать право голоса народу?

Эти особенности избирательной системы в очередной раз спровоцировали в Эстонии дискуссию о том, что стране, возможно, пора перейти на всенародные выборы главы государства. Соответствующую резолюцию приняла на съезде оппозиционная Консервативная народная партия, а входящие в правительство центристы объявили, что поддержат законопроект о прямых выборах президента.

Однако эту точку зрения в Эстонии разделяют не все.

"Это [прямые выборы] плохо для нашего государства, - заявила лидер не представленной в парламенте партии "Эстония 200" Кристина Каллас. - Эстония - парламентская республика, она так построена, и это плечо власти должно быть в парламенте"

Депутат Рийгикогу от центристов Мартин Репинский убежден, что смена формата выборов ни на что не повлияет.

"Президент мало что решает в Эстонии, от него мало что зависит, это скорее второй министр иностранных дел, представительская фигура", - сказал он порталу Delfi.

Евгений Антонов