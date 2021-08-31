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Каким президентом для Эстонии станет Алар Карис
Каким президентом для Эстонии станет Алар Карис
Каким президентом для Эстонии станет Алар Карис
Каким президентом для Эстонии станет Алар Карис
Каким президентом для Эстонии станет Алар Карис

Каким президентом для Эстонии станет Алар Карис

Алар Карис
© AP Photo/Raul Mee
Директор Эстонского национального музея Алар Карис одержал победу на президентских выборах. Его поддержали 72 депутата 101-местного парламента

Директор Эстонского национального музея Алар Карис во вторник одержал победу на президентских выборах. Хотя Карис получил убедительную поддержку 72 депутатов 101-местного парламента, каким главой государства он станет, до сих пор непонятно.

Образование с эстонским уклоном

Выдвижение Алара Кариса в качестве кандидата в президенты от правящей коалиции за две недели до выборов застало местных наблюдателей врасплох. Директор Эстонского национального музея в разные годы занимал различные высокопоставленные должности, в том числе был ректором Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета, работал государственным контролером, однако с миром политики практически не пересекался.

В своих предвыборных интервью Карис подчеркивал значимость хорошего образования. "Я думаю, что мы могли бы стремиться быть страной с самым образованным народом в мире", - сказал он телеканалу ETV вскоре после выдвижения в качестве кандидата.

Он допустил, что школа в Эстонии может существовать и на русском языке. "Такие школы, конечно, могут быть, но общее образование у нас должно быть на эстонском языке, - говорил Карис. - У нас проблема в том, что у нас нет соответствующих учителей. Это очень медленный процесс, это не так, что мы устанавливаем крайний срок, и все (переход на эстонский язык - прим. ТАСС) происходит. И я бы начал с детских садов, скажем, с воспитателей детских садов, потому что тогда дети приобретают язык, а не учат его".

При этом Карис заявил, что эстонский язык необходим для того, чтобы "достигать здесь успеха и преуспевать в жизни". Однако сразу после избрания Алар Карис подчеркнул, что с русскоязычными жителями страны постарается говорить на их родном языке.

Взгляд на отношения с Россией

Отношения Эстонии и России Карис считает "сложными", но готов их развивать и даже приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным, если на то будет "очень четкая причина".

"Я думаю, что важны любые отношения, - добавил он. - Если это даст результат, то нужно идти [на диалог]. И давайте не будем забывать, что даже во время войн проходили встречи и решались дипломатические вопросы".

Карис также отмечает успех совместных культурных проектов.

"У нас очень хорошая выставка с Российским национальным этнографическим музеем из Санкт-Петербурга, и у нас очень хорошие отношения, - сказал он. - Эта выставка приехала сюда, и она сейчас демонстрируется. Редкие рисунки и фотографии из Российского этнографического музея. Я установил в выставочном зале Эстонского национального музея русского медведя с золотой рыбкой из Новой Третьяковки, так что можно общаться на разных уровнях в рамках культурной дипломатии. Ее не следует недооценивать".

Неожиданный выбор

Политические взгляды Кариса обсуждались в Эстонии в последние недели перед выборами ничуть не меньше, чем формат этих выборов, который позволяет в самый последний момент выдвинуть малоизвестного и не имеющего политического опыта претендента. Голосование проходит в парламенте, где кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов, что создает благодатную почву для различных политических интриг.

Еще в начале года эстонские комментаторы прогнозировали, что основным кандидатом в президенты на нынешних выборах станет лидер отстаивающей интересы русскоязычных избирателей Центристской партии, спикер парламента Юри Ратас. Якобы об этом центристы негласно договорились с Партией реформ, когда формировали с ними в начале года нынешнее правительство.

Однако Ратас свою кандидатуру так и не выдвинул: в местных СМИ появилась информация о том, как в бытность премьером Ратас тратил бюджетные деньги на дорогие ужины с другими министрами своего кабмина.

Действующий президент Керсти Кальюлайд хотела выдвигаться на второй срок и, согласно опросам, была самым популярным в народе кандидатом, но ее кандидатуру центристы поддерживать отказались в силу старых противоречий. Президент Академии наук Тармо Соомере, кандидатуру которого в конце концов согласовала коалиция, не смог получить поддержку лидеров остальных парламентских фракций и также решил не бороться за пост главы государства.

К первому туру выборов 30 августа единственным кандидатом неожиданно оказался Алар Карис - ни один их его потенциальных соперников так и не был зарегистрирован для участия в выборах. Бывший лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме даже сравнил эстонское голосование с "Северной Кореей", назвав немыслимыми безальтернативные выборы в стране не советского типа.

Отдать право голоса народу?

Эти особенности избирательной системы в очередной раз спровоцировали в Эстонии дискуссию о том, что стране, возможно, пора перейти на всенародные выборы главы государства. Соответствующую резолюцию приняла на съезде оппозиционная Консервативная народная партия, а входящие в правительство центристы объявили, что поддержат законопроект о прямых выборах президента.

Однако эту точку зрения в Эстонии разделяют не все.

"Это [прямые выборы] плохо для нашего государства, - заявила лидер не представленной в парламенте партии "Эстония 200" Кристина Каллас. - Эстония - парламентская республика, она так построена, и это плечо власти должно быть в парламенте"

Депутат Рийгикогу от центристов Мартин Репинский убежден, что смена формата выборов ни на что не повлияет.

"Президент мало что решает в Эстонии, от него мало что зависит, это скорее второй министр иностранных дел, представительская фигура", - сказал он порталу Delfi.

Евгений Антонов

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