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Кризис на Украине

ДНР инициирует внеочередную встречу подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с эскалацией на линии соприкосновения. Об этом во вторник сообщили в МИД ДНР.

"Нами инициировано проведение внеочередного переговорного раунда заседаний рабочей группы по вопросам безопасности завтра, 1 сентября в 11 утра, с целью незамедлительного принятия эффективных мер для прекращения эскалации на линии соприкосновения, о чем было направлено соответствующее уведомление главе СММ ОБСЕ, господину послу [Яшару Халиту] Чевику", - говорится в сообщении в телеграм-канале МИД ДНР.

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