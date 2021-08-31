Медведчуку вручили ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники украинской прокуратуры вручили главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста после 7 сентября на два месяца по делу о госизмене. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Сегодня в 17:30 мск Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, так как прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить", - написал он в своем Telegram-канале.

Кузьмин назвал ходатайство незаконным, как и саму меру пресечения. "Как известно, расследование в отношении Медведчука давно завершено и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела. Это означает, что повлиять на результаты расследования Медведчук уже никак не может, и домашний арест, который избирался на время следствия, подлежит отмене. Это по закону. Но в Украине с недавних пор закон не действует", - пояснил он.

Депутат убежден, что "правоохранители при расследовании допустили так много процессуальных нарушений, что обвинительного приговора по делу Медведчука никогда не будет", а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) "неминуемо примет решение в его пользу". По данным украинских СМИ, судебное заседание о продлении меры пресечения Медведчуку состоится 1-2 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, затем продлил его на два месяца - до 7 сентября. Политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона.