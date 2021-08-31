{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Пентагон опроверг сообщения о том, что ВС США, покидая Кабул, оставили там служебных собак

В ведомстве заявили, что на распространившихся в интернете фотографиях изображены животные организации Kabul Small Animal Rescue, к американским ВС они отношения не имеют

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник опроверг появившиеся в интернете сообщения о том, что американские военные, покидая Кабул, оставили там служебных собак.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"Военные США не оставляли собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая, в том числе военных служебных собак, о которых сообщалось", - написал Кирби в Twitter. По словам представителя Пентагона, на распространившихся в интернете фотографиях изображены животные организации Kabul Small Animal Rescue ("Кабульская служба помощи мелким животным"), к американским ВС они отношения не имеют.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Все военнослужащие США ко вторнику покинули Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Посол Германии: Берлин хочет, чтобы Москва продлила транзит газа через Украину
Как отметила Анка Фельдгузен, "никаких гарантий Украине никто не может дать"
Читать полностью