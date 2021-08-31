Совет ЕС заявил, что не допустит массовой миграции из Афганистана в Европу

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания большей поддержки странам региона, которые будут принимать беженцев. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной встречи сессии на уровне министров внутренних дел.

"Основываясь на уроках прошлого, ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых широкомасштабных миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом (имеется в виду миграционный кризис 2015-2016 годов - прим. ТАСС). Необходимо избегать появления стимулов для нелегальной миграции. ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися, в первую очередь внутри региона", - говорится в документе. ЕС намерен оказать странам региона "финансовую помощь через соответствующие международные финансовые организации".

Главы МВД, в частности, предложили вести "информационные кампании", разоблачающие "ложные истории, распространяемые контрабандистами, перевозящими людей, и направленные на то, чтобы подтолкнуть людей отправиться в опасный путь в Европу".

Точечная эвакуация

Главы МВД объявили, что эвакуация афганцев, сотрудничавших с ЕС и странами Евросоюза, будет продолжена. "С этой целью интенсивная работа проводится для определения целевых решений, для остающихся отдельных случаев людей, которые находятся под угрозой в Афганистане", - говорится в итоговом документе встречи.

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по итогам заседания Совета ЕС написала в Twitter, что созовет в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана.

Изначально Еврокомиссия предлагала всем странам ЕС взять на себя обширные квоты для приема и расселения афганских беженцев, однако эта позиция столкнулась с резкой критикой со стороны государств сообщества, которую активно поддержал премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Словении Янез Янша. Теперь внимание в Совете ЕС сместилось с обсуждения возможности массового прямого приема мигрантов странами ЕС на дискуссию о перспективах их размещения в регионе.

Афганистан и миграция

В 2015 году возник самый крупный миграционный кризис в истории ЕС, когда в результате конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в частности войн в Ливии и Сирии, в страны ЕС хлынул поток беженцев из этого региона и государств Центральной Африки. В общей сложности в Евросоюз тогда прибыли более миллиона нелегальных мигрантов.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Силы, которые не были согласны с властью радикалов, организовали в провинции Панджшер сопротивление, его возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.