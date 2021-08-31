Генсек ООН ожидает от талибов формирования инклюзивного правительства

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ожидает, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) сформирует инклюзивное правительство и будет уважать права женщин. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Призыв генерального секретаря в адрес "Талибана" состоит в том, что он [Гутерриш] хотел бы видеть формирование инклюзивного правительства, полное уважение прав человека, особенно женщин", - сказал Дюжаррик. Кроме того, отметил представитель генсека, необходимо гарантировать, что Афганистан не будет использоваться как база для терроризма.

Дюжаррик охарактеризовал состоявшуюся в понедельник встречу Гутерриша с постпредами стран "пятерки" СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), посвященную Афганистану, как конструктивную. "Это часть продолжающихся усилий для достижения единства в Совете Безопасности, сближения различных подходов международного сообщества по ситуации в Афганистане, - сказал он. - Данная встреча являлась частью интенсивных дипломатических контактов с начала нынешней фазы кризиса".

ООН продолжает поддержку нескольких гуманитарных операций в ряде районов Афганистана, заявил Дюжаррик. "Мы продолжаем поддерживать гуманитарные операции во многих районах страны", - сказал он, отметив, что ООН "находится в Кабуле уже более 60 лет". Дюжаррик подчеркнул также, что в организации в настоящее время обеспокоены состоянием внутренне перемещенных лиц и перебоями в поставках гуманитарных грузов.