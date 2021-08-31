Зеленский призвал начать консультации с США и ФРГ по сохранению украинского транзита газа

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время визита в Вашингтон отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с ФРГ и Соединенными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию и обеспечения энергетической безопасности Европы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против "использования Россией газа в качестве оружия". "В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский и Грэнхолм "подробно обменялись мнениями относительно угроз "Северного потока - 2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе". "Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", - продолжала пресс-служба. Стороны детально обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики и реализации проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту "Северный поток - 2", Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", уточнили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.