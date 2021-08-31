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Байден полагает, что США нужно сосредоточиться на новых вызовах

Как заявил президент США, эти вызовы представляют в том числе Китай и Россия

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты после вывода американских войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия. Об этом заявил во вторник в Белом доме президент США Джо Байден.

"Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы", - сказал Байден.

По мнению президента, США способны совмещать выполнение этой задачи с борьбой с терроризмом.

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СШАРоссияКитайБайден, Джо
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