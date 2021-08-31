КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал новым этапом в сотрудничестве Украины и США соглашение в оборонной сфере межу государствами, подписанное во вторник в Вашингтоне.

"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В министерстве обороны подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", - написал он в Twitter.

Зеленский находится в США с рабочим визитом.

Ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин заявил в Вашингтоне на встрече с Зеленским, что соглашение в оборонной сфере нацелено на расширение сотрудничества в проведении военных реформ на Украине, обеспечении "безопасности в Черном море", а также в таких сферах, как кибербезопасность и обмен разведданными. По его словам, "рамочное соглашение" позволит "расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты", в число которых входит "противостояние российской агрессии", а также "осуществление оборонных реформ и реформ в сфере оборонной промышленности, поддерживающих стремление Украины к членству в НАТО, углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными".