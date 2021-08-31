СМИ: спецпредставитель британского премьера провел встречу с руководителями "Талибана"

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился в Катаре с высокопоставленными членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом во вторник в "Твиттере" сообщил журналист газеты "Таймс" Стивен Суинфорд.

По его данным, Гасс, который по совместительству является руководителем Объединенного разведывательного комитета Великобритании, прилетал в Доху для обсуждения с талибами организации безопасного выезда из Афганистана как британцев, так и афганцев, стремящихся покинуть республику. Отмечается, что визит представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона в Катар положил начало переговорам Лондона с "Талибаном" относительно беспрепятственного отъезда всех желающих из Афганистана.