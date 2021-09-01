Глава дипломатии ЕС назвал случившееся в Афганистане "явным поражением Запада"

МАДРИД, 1 сентября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал кризисную ситуацию в Афганистане, где власть захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), как "явное поражение Запада". Об этом он заявил во вторник в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

"Это (произошедшее в Афганистане - прим. ТАСС) точно не победа Запада, <...> это явное поражение Запада", - отметил Боррель, добавив, что кризис в этой стране приведет к "значительному изменению международных отношений". Он также подчеркнул, что случившееся в Афганистане является "трагедией и катастрофой" для его народа.

По мнению Борреля, Европа должна "извлечь множество уроков из произошедшего", в частности, понять, каким образом следует выстраивать отношения "со своими союзниками, включая США", и "с той частью планеты, которая отказывается принимать наши (европейские - прим. ТАСС) ценности". Говоря о "Талибане", глава дипломатии ЕС исключил возможность его "институционального признания", при этом подчеркнув, что Евросоюз как политический институт не обладает полномочиями по признанию третьих стран, и такие решения его государства-члены принимают самостоятельно.

Ранее Боррель заявлял, что ЕС следует начать диалог с новыми властями Афганистана в лице талибов, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы в стране. При этом он уточнял, что речь идет именно о диалоге, а не о признании власти радикалов.

30 августа Соединенные Штаты завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, которая началась в октябре 2001 года и стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.