Остин: оборонное соглашение США и Украины включает сотрудничество в разведке и киберсфере

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Соглашение между США и Украиной, подписанное во вторник в Вашингтоне оборонными ведомствами двух стран, нацелено на расширение сотрудничества в проведении военных реформ на Украине, обеспечение "безопасности в Черном море", а также взаимодействие в таких сферах, как кибербезопасность и обмен разведданными. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, "рамочное соглашение" позволит "расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты", в число которых входит "противостояние российской агрессии", а также "осуществление оборонных реформ и реформ в сфере оборонной промышленности, поддерживающих стремление Украины к членству в НАТО, углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными".

По словам Остина, еще один документ, который подписывается в Вашингтоне - это соглашение "в сфере научных исследований и разработок, испытаний и оценки", которое создаст условия для двустороннего технологического военного сотрудничества, в том числе за счет привлечения частного сектора.

"Сегодня наша поддержка суверенитета Украину, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений является непоколебимой", - утверждал Остин. "США и наши союзники привержены поддержке права Украины определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Вы можете рассчитывать на нашу продолжающуюся поддержку перед лицом российской агрессии, направленную на то, чтобы помочь Украине реализовать свои евроатлантические устремления", - добавил также шеф Пентагона.

В свою очередь Зеленский назвал новые соглашения "еще одним очень важным шагом на пути к укреплению" сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. "Это правда, что помощь США, военная помощь [США Украине] становится все серьезнее", - добавил президент Украины. Он также выразил Остину соболезнования в связи с гибелью 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле 26 августа.