Псаки: США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу работы аэропорта Кабула

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу возобновления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается аэропорта, то более конкретным аспектом, над которым мы работаем с Катаром и Турцией, <...> является возобновление работы гражданской части аэропорта, чтобы мы могли использовать его не только для рейсов, чтобы люди могли улететь, но также для гуманитарной помощи, над распределением которой мы будем работать через Всемирную продовольственную программу [ООН] и другие [структуры]", - сказала Псаки.

По ее словам, в этом плане США также взаимодействуют с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), используя имеющиеся каналы связи.

Представитель политического крыла "Талибана" Анас Хаккани в комментарии телеканалу Al Jazeera ранее заявил, что аэропорт афганской столицы возобновит работу в течение нескольких дней. Собеседник телеканала назвал великим событием вывод сил США из Афганистана, а день завершения эвакуации охарактеризовал как исторический.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.