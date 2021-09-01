США в ближайшее время не планируют пересматривать санкции против талибов

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. США в обозримом будущем не собираются пересматривать санкции в отношении захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера, - указал он, напомнив, что движение признано в США террористическим. - Исходя из их действий, я ожидаю, что ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем".

"Изменение нашего отношения [к талибам] будет основываться на том, будут ли они следовать взятым на себя обязательствам", - отметил Прайс. Президент США Джо Байден ранее во вторник заявил, что решение о режиме санкций в отношении движения будет зависеть от поступков талибов.

Сотрудничество с талибами

США сотрудничали с движением "Талибан" по вопросу безопасного проезда американцев до аэропорта Кабула и предотвращения инцидентов, взаимодействие может быть продолжено. Такую возможность допустил Прайс.

"Что касается нашего взаимодействия с "Талибаном", то оно продолжалось до завершения американской военной миссии. Наша команда в Дохе находилась в регулярном контакте с афганскими сторонами, включая представителей "Талибана", для обсуждения деконфликтинга, операций, в том числе по безопасному проезду американцев, афганцев и граждан третьих стран в аэропорт", - сказал Прайс.

"Сейчас мы находимся в новой фазе. Мы сможем сказать о продолжении этого взаимодействия в ближайшие дни", - отметил он, не вдаваясь в подробности.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.