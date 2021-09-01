Власти Мексики разогнали караван мигрантов на юге страны

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники миграционной службы и бойцы Национальной гвардии Мексики рассеяли во вторник караван мигрантов в муниципалитете Мапастепек в южном штате Чьяпас. Об этом сообщила газета Milenio.

Порядка 500 человек, в основном гаитян и выходцев из стран Центральной Америки, намеревались добраться до границы с США. В ходе операции властей были задержаны 130 нелегальных мигрантов, остальным удалось скрыться. Сведений о пострадавших не поступало.

Сотни тысяч иностранцев, не имеющих необходимых документов, ежегодно пытаются попасть в США через территорию латиноамериканской страны. В марте правительство направило на южную границу крупный контингент военнослужащих и бойцов Нацгвардии, чтобы повысить меры безопасности в связи с ростом числа нелегальных мигрантов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа сообщил, что власти республики продолжат сдерживать миграционные потоки. При этом он указал на необходимость решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны, и заявил, что США следует предоставлять стипендии и выдавать временные рабочие визы жителям республик Центральной Америки.