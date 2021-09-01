Эвакуированным в Великобританию афганцам позволят бессрочно оставаться в стране

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Афганцы, которые после захвата власти в Кабуле боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) были эвакуированы в Великобританию, смогут оставаться на территории королевства на бессрочной основе. Об этом в среду сообщило британское министерство внутренних дел.

Ранее предполагалось, что афганцы, помогавшие военнослужащим королевских вооруженных сил на протяжении 20-летней миссии западных стран в республике, получат право проживать на территории Великобритании лишь в течение пяти лет. Всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Афганистана порядка 15 тыс. человек, из которых примерно 8 тыс. - это афганцы, работавшие переводчиками или сотрудничавшие с британскими властями.

В настоящее время руководители уже более 100 местных советов в различных частях Великобритании согласились разместить у себя мигрантов из Афганистана. В частности, МВД уточнило, что на текущий момент для эвакуированных афганцев удалось найти более 2 тыс. спальных мест. Кроме того, всем прибывшим из Кабула было предложено сделать прививку от коронавируса: согласно последним данным, около 700 афганцев получили первою дозу вакцины и вышли с обязательного по приезде в Соединенное Королевство карантина.

Британское правительство также взяло на себя обязательство выделить £12 млн ($16,5 млн) на интеграцию в местные образовательные учреждения афганских детей, а также направить £3 млн ($4,1 млн) на обеспечение мигрантов бесплатными медицинскими услугами и £5 млн ($6,8 млн) - на поддержку муниципалитетов, которые принимают у себя афганцев. Данная программа кабмина получила официальное название "Теплый прием".

"Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с королевскими вооруженными силами в Афганистане. Мы оказываем им и членам их семей поддержку, которая необходима им, чтобы начать новую жизнь в Великобритании. Я знаю, что это будет непростое время [для них], но надеюсь, что они почувствуют тепло и поддержку, которые британское общество уже проявило по отношению к ним", - заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Программа "Теплый прием" была запущена британскими властями в апреле текущего года и распространяется исключительно на тех афганцев, которые сотрудничали с военнослужащими и чиновниками королевства во время военной миссии в Афганистане. После прихода к власти в республике боевиков "Талибана" и возросшего потока беженцев Лондон заявил, что готов дополнительно принять 20 тыс. мигрантов из Афганистана. При этом, как добавили в МВД Великобритании, в течение ближайшего года страна сможет принять лишь 5 тыс. беженцев.