Reuters: власти США смогут направлять помощь афганцам, несмотря на санкции против талибов

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным компаниям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, несмотря на санкции против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в стране. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters .

По словам его источника в Минфине США, это ведомство выдало соответствующую лицензию на прошлой неделе. Она, в частности, касается отправки афганцам продовольствия и медикаментов.

По сведениям агентства, разрешение будет действовать до 1 марта 2022 года. "Это точечная гуманитарная помощь, нацеленная на содействие афганскому народу", - приводятся в публикации слова сотрудника Минфина США. В материале отмечается, что санкции против талибов по-прежнему действуют. Они включают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с радикальным движением.

В Министерстве финансов США пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить приведенные в материале утверждения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник на брифинге, что американская сторона намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана, но не через талибов. Он отметил, что это будет делаться, в частности, "через независимые объединения, такие как агентства ООН и неправительственные организации".