Глава Пентагона обсудил ситуацию в Афганистане с коллегами из нескольких стран

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию в Афганистане с официальными представителями ряда стран, в том числе Бахрейна, Германии, Канады, Катара, Кувейта, Норвегии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в серии заявлений, распространенных во вторник пресс-службой Пентагона.

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Остин выразил признательность государствам за содействие в проведении эвакуации из Афганистана. Глава Пентагона и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр "договорились продолжить тесную координацию по мере развития ситуации" в исламской республике.

Руководитель американского военного ведомства и министр национальной обороны Канады Харджит Саджан "выразили общий настрой на помощь уязвимым афганцам".

В беседе с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном Остин отметил "жизненно важную роль", которую сыграл норвежский госпиталь, действовавший на территории аэропорта Кабула.