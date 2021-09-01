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В графике Байдена на 1 сентября не значится совместной пресс-конференции с Зеленским

Ожидается, что встреча в Белом доме начнется в 21:00 мск
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский на данный момент не намерены проводить совместную пресс-конференцию после встречи в среду. Об этом свидетельствует распространенный во вторник Белым домом график Байдена.

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Ожидается, что указанная встреча в Белом доме начнется в 21:00 мск. О выходе к прессе по ее итогам на данный момент ничего не говорится.

Президент Украины находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Во вторник он посетил Министерство энергетики США, где государственное предприятие "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков. Глава государства встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном. После этого он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение о стратегических основах партнерства двух стран в военной сфере до 2026 года.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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