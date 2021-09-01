Токаев заявил о необходимости перезагрузки военной доктрины на фоне ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о необходимости перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины на фоне ситуации в Афганистане.

"Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий", - сказал Токаев, выступая в среду на совместном заседании палат парламента.

Он отметил, что в высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. "Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата", - пояснил президент Казахстана.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.