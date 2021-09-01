Зеленский сообщил, что хочет на встрече с Байденом услышать его мнение по многим вопросам

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей в среду встрече в Вашингтоне с американским коллегой Джо Байденом хотел бы услышать его мнение по многим вопросам, среди которых "безопасность, война и экономика".

"У нас есть не просто вопрос-ответ, у нас есть серьезная встреча. Будет несколько секторов нашего разговора - безопасность, война, экономика. Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение", - сказал он журналистам, подводя итоги первого дня своего визита в США. Выступление транслировалось на странице в Facebook телеканала "Дом".

Продолжая отвечать на вопрос о том, какой первый вопрос он задаст Байдену, Зеленский упомянул канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Тем более, мне кажется, вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Меркель. Мне кажется, что это взаимно. У каждой стороны есть вопрос, у каждой стороны есть ответ", - сказал украинский президент. Зеленский назвал свой визит в США "предметным, но сложным" с точки зрения числа встреч. "Но главное, чтобы было не количество, а качество, то есть видим ли мы результат. Считаю, что видим", - добавил он.