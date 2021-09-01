{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Эквадора выставил на продажу полагающийся ему самолет

Такое решение глава государства принял по соображениям экономии государственных средств

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сентября. /ТАСС/. Самолет президента Эквадора Embraer EMB-135-BJ выставлен на продажу. Соответствующий декрет подписал президент южноамериканской страны Гильермо Лассо, сообщило во вторник агентство Prensa Latina.

Решение о продаже лайнера бизнес-класса глава государства принял по соображениям экономии государственных средств. В декрете указано, что необходимо "ликвидировать активы [страны]", которые неэффективны и не являются необходимыми.

До того момента, как самолет будет продан, его следует использовать только в случае возникновения экстренных ситуаций, говорится в декрете. Решение о необходимости задействования лайнера в этот период будет принимать администрация президента.

Теги
ЭквадорЛассо, Гильермо
Зеленский сообщил, что хочет на встрече с Байденом услышать его мнение по многим вопросам
Президент Украины планирует обсудить вопросы безопасности, войны и экономики
Читать полностью