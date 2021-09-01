Зеленский представил в Вашингтоне "план трансформации Украины" на $277 млрд

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский представил в Вашингтоне "план трансформации Украины", в котором заложены более 80 проектов на сумму $277 млрд. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства в среду.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - сказал он. Отмечается, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Зеленский пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны. "Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал президент.

Ранее украинская делегация во главе с Зеленским провела ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение о стратегических основах партнерства двух стран в военной сфере до 2026 года. Кроме того, прошли переговоры с руководителем NASA Биллом Нельсоном и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Ожидается, что в среду Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом.