Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию

ПРАГА, 1 сентября. /ТАСС/. Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов необходимо расширить за счет Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии. Об этом заявил журналистам в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Почему мы до сих пор не включили в состав государств - членов Шенгенского соглашения Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию? Наше правительство предлагает, и уже не единожды, расширить его за счет принятия этих стран", - отметил Бабиш.

Премьер подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует ясная стратегия борьбы с нелегальной миграцией и расширения зоны Шенгенского соглашения за счет стран западной части Балканского полуострова. Бабиш намерен поднять эти вопросы на начавшейся в среду международной политологической конференции "Стратегический форум" в словенском городе Блед, куда вылетел из Праги.

"Европу необходимо защищать от нелегальных беженцев. В 2015 году [во время первого миграционного кризиса в ЕС] Шенгенская зона не продемонстрировала свою эффективность. Единственной страной [Шенгенского соглашения], оказавшейся действенной в то время, стала Венгрия [создавшая барьеры на пути беженцев, проникающих через балканские государства в Евросоюз]", - отметил Бабиш.

Евросоюз в связи с угрозой возникновения новой волны беженцев из Афганистана, по его мнению, должен вести переговоры с Турцией, которая может задержать их на своей территории. "А ЕС ей за это даст деньги", - сказал премьер и напомнил, что подобная практика действовала в период первой миграционной волны в Евросоюзе.