Представитель талибов пообещал обеспечить свободный выезд из Афганистана всем желающим

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Афганцы, стремящиеся покинуть республику после прихода к власти боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), смогут выехать из страны после возобновления коммерческих рейсов и при наличии соответствующих документов. Об этом в среду заявил представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в интервью британскому телеканалу ITV.

"Любой афганец, который намерен уехать за границу и имеет необходимые документы (паспорт, визу), может покинуть страну. Но мы призываем их остаться в Афганистане. Мы обрели независимость: настало время строить свою страну. Их способности и таланты нужны в столь важное для страны время. Однако если они хотят уехать за рубеж, то это их право", - отметил он.

Ранее стало известно, что вопрос организации безопасного выезда из Афганистана как для оставшихся в стране порядка 200 британцев, так и для помогавших им афганцев обсуждался на встрече специального представителя премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймона Гасса с высокопоставленными членами "Талибана" в Дохе.

Западные страны завершили эвакуацию из республики своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев к 31 августа. При этом США и Великобритания неоднократно призывали талибов обеспечить афганцам право на выезд из страны через различные пропускные пункты, в том числе из аэропорта Кабула, и после 31 августа. В принятой в понедельник Советом Безопасности ООН резолюции говорится о важности работы с международными партнерами по укреплению безопасности данного транспортного узла. В документе также отмечается необходимость усилий для оперативного открытия аэропорта Кабула и территории вокруг него.