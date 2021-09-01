Байден и Зеленский смогут обсудить затронутые на саммите в Женеве темы

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Белом доме в среду смогут лично обсудить вопросы, которые были затронуты на российско-американском саммите в Женеве в июне. Об этом заявила журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге.

Ей был задан вопрос о возможном недовольстве украинской стороны тем, что Байден в статусе президента встретился с главой российского государства Владимиром Путиным раньше, чем с Зеленским. "Я бы предоставила украинцам [возможность] самим высказаться по данному вопросу, но я совсем не ожидаю, что это будет источником разногласий", - сказала чиновник. Она напомнила, что Байден и Зеленский 7 июня провели по телефону "продолжительную и субстантивную беседу, которая касалась всего спектра вопросов, в том числе ситуации в Крыму и в восточной части Украины". "Я думаю, что для президента [США] было очень важно переговорить с президентом Зеленским до разговора с президентом Путиным", - добавила она.

Говоря о предстоящей встрече Байдена и Зеленского, представитель вашингтонской администрации подчеркнула: "Я думаю, что эта встреча будет хорошей возможностью для них лично поговорить о том, что президент обсуждал с президентом Путиным на их встрече, а также о всем спектре двусторонних вопросов".

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит на высшем уровне. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности.

Членство Украины в НАТО

Байден и Зеленский должны затронуть тему реформ, которые необходимо реализовать Киеву, чтобы претендовать на вступление в НАТО, также сообщила представитель вашингтонской администрации.

По словам ведущей брифинга, правительству Украины необходимо "продолжать проведение глубоких, масштабных и своевременных реформ" в рамках своей Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО, чтобы иметь возможность в перспективе реализовать свои евроатлантические устремления. "Я, конечно же, ожидаю, что частично переговоры двух президентов будут касаться именно этой темы", - сказала она.

По словам представителя администрации, Киев в настоящее время "продолжает достигать прогресса в том, что касается улучшения оперативной совместимости" с силами НАТО. "Он продолжает осуществлять реформы в оборонном секторе и достигать прогресса в сфере управления. И Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают продолжающиеся усилия по реформированию во всех этих областях", - отметила она.