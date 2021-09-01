Программы Союзного государства планируется утвердить в октябре-ноябре

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что программы Союзного государства России и Белоруссии руководители обеих стран планируют утвердить на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.

"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го [на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров], то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - рассказал Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что Россия поставит Белоруссии "десятки" самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, сообщили БелТА.

Лукашенко уверен, что союзные программы по интеграции с Россией не ведут к потере суверенитета. "Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - сказал президент.