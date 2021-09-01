Папа Римский Франциск выразил согласие с Путиным, приписав Меркель его цитату

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в интервью испанской радиостанции Cope выразил согласие с оценкой ситуации в Афганистане, которую дал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве 20 августа. Однако в интервью, вышедшем в эфир в среду, понтифик отнес слова на счет Меркель, назвав при этом германского канцлера одной из самых весомых политических фигур в мире.

"Что касается 20 лет оккупации и затем ухода [из Афганистана], я припоминаю и другие исторические факты, но меня тронули слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, одного из величайших деятелей мировой политики, сказанные в Москве 20 августа. Она сказала, и, надеюсь, перевод верный: "Необходимо покончить с безответственной политикой вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народа". Кратко и убедительно, это о многом говорит. Каждый может интерпретировать по-своему, но я вижу мудрость в словах этой женщины", - сказал понтифик.

Президент РФ Владимир Путин назвал контрпродуктивным навязывание Афганистану непривычных для этой страны форм государственного правления и общественной жизни. "Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.