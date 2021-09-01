СМИ: переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Переговоры между захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) и сопротивлением северной афганской провинции Панджшер провалились. Об этом сообщил в среду телеканал TOLOnews со ссылкой на главу Комиссии по руководству движения Амира Хана Моттаки.

Представители сопротивления пока не комментировали эту информацию.

В понедельник источник ТАСС в регионе проинформировал, что силы национального сопротивления отбили атаку боевиков на один из аванпостов в западной части Панджшера. Кроме того, на минувшей неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией "Талибана".

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.