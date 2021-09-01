В Словении заявили, что страны ЕС не готов к повторению миграционного кризиса 2015 года

БЛЕД /Словения/, 1 сентября. /ТАСС/. Никто из стран - членов Евросоюза не готов к повторению ситуации с мигрантами, которая произошла в 2015 году после кризиса в Сирии. Об этом в среду заявил премьер-министр Словении Янез Янша в ходе XVI Международного стратегического форума в городе Блед.

"Что касается ситуации с Афганистаном и вероятности возникновения волны мигрантов из этой страны, то мне кажется, что Совет ЕС вчера принял решение. И оно окончательное. Никто из членов ЕС не готов к повторению ситуации 2015 года, возникшей после кризиса в Сирии", - сообщил политик.

31 августа Совет ЕС по итогам внеочередной сессии на уровне министров внутренних дел распространил заявление, в котором сообщалось о том, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания большей поддержки странам региона, которые будут принимать беженцев.