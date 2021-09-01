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Лукашенко назвал излишней озабоченность Запада по поводу учений "Запад-2021"

Президент Белоруссии отметил, что учения будут иметь исключительно оборонительный характер

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" будут носить исключительно оборонительный характер, опасения Запада по поводу предстоящих маневров беспочвенны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду в беседе с журналистами.

"Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они [на Западе] зашевелились <...>. Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам, дай бог, свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю", - сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

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