Лукашенко: США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в КНР и России

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в Китае и России. Такое мнение он высказал журналистам в среду, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко уточнил, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане "для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район которого граничит с этой страной". "Китай - главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное", - отметил глава государства.