Боррель призвал страны Европы усилить оборонное сотрудничество для укрепления НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейским странам необходимо активизировать сотрудничество в области обороны, чтобы укрепить боеспособность НАТО и военный союз с США. Такое мнение он высказал в своей колонке, опубликованной в среду в газете New York Times.

"В конце концов, срок и характер вывода [войск западной коалиции из Афганистана] определялись в Вашингтоне. Мы, европейцы, обнаружили, что зависим от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем. Это должно послужить "звоночком" для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс. США, по понятным причинам, не хотят все делать в одиночку. Чтобы стать более умелым союзником, Европа должна больше вкладываться в развитие потенциала в области безопасности и учиться думать и действовать стратегически", - отметил Боррель. Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что "душераздирающие события в Афганистане", связанные с выводом войск западной коалиции и захватом власти в стране боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ), должны привести европейские страны "не к расколу, а к углублению альянса с США".

"Будущее не ясно, оно полно угрозами в различных областях, включая киберпространство, море и открытый космос. Именно поэтому европейцам необходимо больше сотрудничать по вопросам обороны, будь то в рамках НАТО, ООН и ЕС", - добавил Боррель. Кроме того, он подчеркнул, что, помимо развития навыков и способностей вооруженных сил (по командованию и управлению войсками, переброске по воздуху, дозаправке, стратегической разведке и развертыванию систем космического базирования), европейским государствам нужны более умелые силы, способные к более оперативному развертыванию и взаимодействию.

Боррель напомнил, что в настоящее время Евросоюз работает над созданием "Стратегического компаса ЕС" - документа, который, по его словам, должен появиться весной 2022 года и который "четко определит устремления европейских стран в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет". Он сообщил, что некоторые страны - члены Евросоюза предложили создать европейские силы быстрого реагирования численностью около 5 тыс. человек, которые будут способны на "быстрые и решительные действия". По словам главы дипломатии ЕС, их можно будет использовать, например, для охраны аэропортов при сложных обстоятельствах, как это было в Кабуле.

Проблема создания вооруженных сил ЕС

В вторник источник во внешнеполитической службе ЕС рассказал журналистам, что Евросоюз должен принять решение о возможности создания собственных, не зависимых от США и НАТО сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек к марту 2022 года. По его словам, вопросы, связанные с подготовкой "Стратегического компаса ЕС", будут обсуждаться 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Словении. Источник также отметил, что в перспективе численность военного контингента, выделенного странами сообщества в распоряжение Евросоюза для проведения самостоятельных операций сообщества, может достичь 50 тыс. человек, однако исходная численность обсуждается на уровне 5 тыс.

Дискуссия о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и не зависимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы концепции создания таких сил назывались "европейское оборонительное сообщество", "еврокорпус", "боевые группы ЕС", "армия ЕС", теперь обсуждается формирование "сил быстрого реагирования ЕС".

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе Евросоюза, в первую очередь Великобритания, которая в настоящее время уже не является членом ЕС. США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО, и само ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.