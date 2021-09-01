Reuters: президент Руанды отправил в отставку главу Минюста

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме отправил в отставку министра юстиции и генерального прокурора страны Джонстона Бусинже, назначив его одновременно послом в Великобритании. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Отмечая, что официально причины увольнения главы Минюста не названы, агентство не исключает, что оно может быть связано с делом известного активиста Пола Русесабаджины, которому в Руанде предъявлены обвинения в терроризме. Прокуратура требует для него пожизненного тюремного заключения. Ожидается, что 20 сентября суд вынесет приговор по данному делу.

Русесабаджина получил мировую известность после выхода в 2004 году фильма "Отель "Руанда". В основе картины лежат реальные события периода геноцида в Руанде в 1994 году. В то время Русесабаджина управлял одним из самых роскошных отелей Кигали и спасал в здании гостиницы от преследований и убийств сотни руандийцев. В 1996 году он покинул Руанду и прибыл в Европу, получив вскоре бельгийское гражданство. В последние годы он выступал с резкой критикой властей и правительства Руанды, обвиняя их в неэффективности.

Активист никогда не планировал возвращаться в Руанду из-за выданного прокуратурой страны ордера на его арест. В августе 2020 года он получил приглашение от религиозной организации посетить Бурунди и выступить на конференции. Русесабаджина вылетел из Дубая в Бурунди на частном самолете. Однако самолет приземлился в аэропорту руандийской столицы Кигали, где активист был немедленно арестован. Проживающая с США семья Русесабаджины обвинила власти Руанды в его похищении.

Рейтер отмечает, что в недавнем интервью телеканалу Al Jazeera Бусинже, находившийся на посту министра юстиции с весны 2013 года, заявил, что правительство Руанды оплатило авиарейс, который доставил Русесабаджину в Кигали.