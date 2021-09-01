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МИД ФРГ призвал Иран "как можно скорее" вернуться к переговорам по ядерной сделке

По словам представителя МИД, "временное окно для таких переговоров не будет открыто неограниченное количество времени"

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Иран должен как можно быстрее возобновить участие в венских переговорах по ядерной сделке. Об этом заявил в среду в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы настойчиво призываем Иран как можно быстрее вернуться к переговорам с конструктивной позицией", - сказал он. По его словам, "временное окно для таких переговоров не будет открыто неограниченное количество времени".

В Вене с апреля ведут переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

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